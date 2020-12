La star di Juno si dichiara: “Mi chiamo Elliot”

Condividi

“Ciao amici, vorrei condividere con voi che sono trans, i miei pronomi sono lui/loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere tutto questo. A essere qui. Ad essere arrivato a questo punto della mia vita”.



Così Elliot Page, 33 anni, conosciuto finora come Ellen Page, inizia una lunga lettera ai fan per spiegare la sua transizione e la volontà di essere d’ora in poi definito con pronomi maschili. “Provo una gratitudine travolgente per tutte le persone che mi hanno aiutato durante il mio percorso”, scrive ancora Page. “Non riesco neanche a spiegare quanto sia eccezionale amare finalmente chi sono”.



La star di Juno, film del 2007 per cui ricevette una nomination all’Oscar, descrive le profonde difficoltà che la comunità trans affronta ogni giorno, tra crimini d’odio e indifferenza e chiede pazienza ai fan: “La gioia che provo è reale, ma sono anche fragile e spaventato”.