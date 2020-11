La regina Elisabetta e Filippo, 73 anni di nozze con un dono speciale

Condividi

La, 94 anni, e il, 99, festeggiano oggi il loro, nel Castello di Windsor, dove da poco la coppia reale si è ritirata insieme ad alcuni stretti collaboratori, per il secondo lockdown. Un anniversario importante e - come spesso accade con la regina Elisabetta - da: sono la coppia reale dal matrimonio più longevo che le monarchie ricordino.Per celebrare questa data importante, i pronipoti, 7,5, e, 2, figli die del, hanno fatto recapitare ai bisnonni un loro. Nella fotografia condivisa sul profilo della royal family laappaiono felici e sorridenti mentre osservano, che riporta un coloratissimo

"È stato un anno di turbolenze in quanto il mondo è stato colpito dalla pandemia, ma per loro è stato anche l’anno in cui hanno potuto trascorrere molto tempo insieme, il che è per loro un grande vantaggio. Sono insieme, e questa è davvero una grande fortuna", ha rivelato l’esperto della famiglia reale Richard Fitzwilliams a Express.co.uk parlando della regina e di Filippo. Dal ritiro dalla vita pubblica del 2017 il principe Filippo era solito vivere per gran parte dell’anno nella Wood Farm di Sandringham, nel Norfolk, mentre la regina lo raggiungeva solo durante le vacanze estive. Ora l’isolamento forzato li ha riuniti a Windsor, nella bolla reale.