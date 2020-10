Foto Instagram @kikkafede88

Dopo essere risultata positiva alsta raccontando su Instagram la suae il decorso della malattia su di lei. Finalmente al quinto giorno di quarantena la nuotatrice, 32 anni, dice:, la frebbre è passata e riesco a stare più in piedi".Federica Pellegrini racconta infatti di aver trascorso i primi giorni sempre sdraiata, dormendo: "Questo virus crea una, io stavo tantissime ore a letto, a dormire, per questo avevo anche la spina dorsale a pezzi".I giorni precedenti non sono stati facili: "Ieri ho avuto male alla testa tutto il giorno, febbre sempre a 37.4, ho perso prima il gusto poi l’olfatto. Non sento più i gusti e gli odori. Ieri sentivo un peso sullo sterno incredibile, adesso è andato un po’ via", ha fatto sapere attraverso Instagram nel weekend.La campionessa di nuoto è solo l'ultima degli sportivi ad annunciare la sua positività dopo, tra gli altri, Cristiano Ronaldo Valentino Rossi . "Non vedevo l’ora di tornare in acqua e cominciare finalmente una stagione normale. Invecee intanto mi sottoporrò a dieci giorni di quarantena. Non so se ridere o piangere, anche se come potete vedere", aveva confessato annunciando la sua positività (nel video sotto).