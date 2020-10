La prima uscita della regina Elisabetta dal lockdown

Condividi

Dopo 7 mesi di isolamento, la regina Elisabetta II è tornata ai suoi impegni reali: con un completo rosa pastello ha lasciato il castello di Windsor, dov’era tornata la scorsa settimana, per visitare il Defense Science and Technology Laboratory, a Porton Down, un’agenzia ministeriale che punta a "massimizzare l’impatto della scienza e della tecnologia per la sicurezza del Regno Unito".



È il primo appuntamento della regina dall'inizio della pandemia e il primo con il nipote e futuro re William, che non aveva un appuntamento formale con la nonna sovrana da oltre 2 anni. Un ritorno che però coincide con i giorni in cui i contagi in Gran Bretagna tornano a salire in modo preoccupante, tanto che si comincia a parlare di nuove restrizioni.



Ma le precauzioni non sono mancate: anche se Elisabetta e William non indossavano la mascherina, hanno sempre rispettato due metri di distanza. Inoltre, per evitare qualsiasi rischio tutte le 48 persone presenti all’evento sono state precedentemente sottoposte al tampone.



Nel frattempo, Kate Middleton continua il suo tour di impegni - l'ultimo al Museo di Storia Naturale di Londra - mentre un libro sulla rottura tra i fratelli William e Harry fa tremare il Palazzo: nel video sotto, le ultime notizie dalla monarchia inglese.