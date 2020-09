La nuova Gaia Gozzi, "risolta e cresciuta"

Condividi

Foto Instagram @gaiaofficial

Gaia Gozzi sarà ospite sabato 19 settembre a Verissimo. E sarà una Gaia un po' nuova da quella che conosciamo: "Ora sento di aver risolto qualcosa in me e per questo sono più propositiva, sicura e potente".



Oggi Gaia Gozzi, 23 anni, è alle prese con la "genesi" del suo nuovo lavoro discografico, immortalato da Hello Gaia, una docu serie social che svelerà appunto una nuova Gaia. Nata a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia, il 29 settembre 1997, Gaia ha origini italo-brasiliane e la sua passione per la musica l'ha ereditata dalla mamma, ex ballerina, con la quale ha un rapporto speciale.



Dopo aver imparato a suonare la chitarra e aver cantato in alcune band di amici, Gaia Gozzi è volata negli Stati Uniti, per approfondire la sua arte. Tornata in Italia, ha partecipato al talent show X Factor nel 2016, sotto la guida di Fedez. Gaia arriva poi ad Amici, il talent di Maria De Filippi, vincendo l’ultima edizione e arrivando dritta al cuore del pubblico.