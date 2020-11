La nuova Beyoncé: "Il 2020 mi ha trasformata"

Condividi

Beyoncé Knowles, 39 anni, si è raccontata nel numero di dicembre dell’edizione britannica di Vogue, dove è protagonista anche delle tre copertine del magazine. L'ex star delle Destiny's Child ha parlato della sua famiglia, del suo impegno nel sociale e soprattutto di come il 2020 l'abbia profondamente trasformata: "È impossibile non essere cambiata in una pandemia come questa, e con l'attuale agitazione sociale. Ho dedicato questo tempo alla mia famiglia, il mio nuovo obiettivo è rallentare e liberarmi delle cose stressanti dalla mia vita".



La popstar, moglie del rapper Jay-Z, 51 anni, con il quale ha avuto tre figli, Blue Ivy, 8 anni, e i gemelli Sir e Rumi, 3 anni, ha confidato al magazine di aver affrontato un nuovo e profondo cambiamento, iniziato già con la maternità: "Ora ho deciso di concentrarmi sulla mia felicità. Qualcosa è cambiato dentro di me subito dopo aver dato alla luce la mia prima figlia, Blue Ivy. La maternità è stata la mia più grande ispirazione. È diventata la mia missione assicurarmi che mia figlia vivesse in un mondo in cui si sentisse veramente apprezzata".