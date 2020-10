La notizia della perdita del terzo figlio da parte diha sconvolto il web anche per la carica emotiva delle foto postate dalla modella, 34 anni, che ha mostrato e raccontato senza filtri il dolore dell'aborto , di cui si parla ancora troppo poco.Dopo il triste annuncio di Chrissy Teigen, arriva anche il messaggio social di sua, la scrittrice, che ha voluto salutare il nipote con un altrettanto straziante post su Instagram:, ti amo così tanto piccolo Jack".Per Chrissy Teigen questa era la terza gravidanza, interrotta per un problema alla placenta: ", è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ció di cui aveva bisogno, nonostante sacchetti e sacchetti di trasfusione di sangue. Non è bastato", ha spiegato su Instagram.Già madre di due bambini - Luna, 4 anni, e Miles, 2 - la modella è stataImmagini che hanno generato commenti scettici per la loro carica emotiva, ma soprattutto una cascata di commenti di supporto e di condivisione, che fanno luce su altre storie di aborti."Siamo così grati per la vita che abbiamo, perper tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto. Ogni giorno può essere pieno di sole", si conclude il mesaggio di Chrissy Teigen., ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo".