La festa di matrimonio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi

Dopo le nozze celebrate in gran segreto, Lino Guanciale e la compagnia Antonella Liuzzi hanno festeggiato insieme ad amici e parenti il 29 agosto in Puglia. La coppia si è sposata con una cerimonia molto intima (anche in rispetto delle norme anti-Covid), il 18 luglio a Roma, in Campidoglio.



La festa di matrimonio si è tenuta nella terra natale della sposa e per l'occassione entrambi hanno indossato gli abiti del giorno delle nozze.