La dedica di Kevin Boateng a Melissa Satta: "Se sono qui è per sempre"

"Non sono perfetto. Dico cose stupide. Rido quando non dovrei. Ho cicatrici lasciate da persone che mi hanno ferito. Sono pazzo e probabilmente non cambierò. Amami o no. Ma ti faccio una promessa,",Queste le parole diper la moglie Melissa Satta pubblicate sul suo profilo Instagram duranteinsieme al figlio Maddox. Proprio in Sardegna, terra natale dell'ex velina, la coppia si è sposata nel 2016. Ora tra i due sembra tornata la serenità dopo la crisi del 2019 di cui aveva parlato la stessa Melissa Satta nello studio di. Dopo un anno, abbiamo recuperato. Non posso garantire che tutto sarà perfetto, però, un domani, potrò dire di averci provato, almeno per nostro figlio", aveva raccontato la showgirl a Silvia Toffanin.Nel video qui sotto, tutte le volte che Melissa Satta si è raccontata a Verissimo, dall'annuncio della dolce attesa, nel 2014, al racconto del riavvicinamento al marito.