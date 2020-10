La battaglia tra Harry e William e altre news reali

Condividi

Un nuovo libro, Battle of Brothers di Robert Lacey, ricostruisce le origini dell'attuale frattura tra i due fratelli d'Inghilterra, Harry e William. Secondo lo storico e biografo, se la rottura diventò definitiva solo a Natale 2019, le cause dei dissidi hanno origini più profonde e sono da ricercare nel passato, a partire dalla morte di Diana.



Qualche anno più tardi, infatti, Harry cominciò a bere, il fratelllo non fece niente per proteggerlo mentre Buckingham Palace contribuì a farlo etichettare dalla stampa come "cattivo ragazzo", in contrapposizione con la figura di William, futuro re d'Inghilterra.



Una rottura "pericolosa" secondo Lacey: "Se la frattura tra i principi non verrà ricomposta, potrebbe diventare un trauma capace di stravolgere la monarchia, al pari dell’abdicazione e della morte di Lady Diana. C’è tempo per mettere a posto le cose, ma non mi sembra che in casa Windsor si stia lavorando in tale direzione", ha detto il biografo al Daily Mail.



Intanto i duchi di Cambridge William e Kate, a un oceano di distanza da Harry e Meghan, stanno diventando sempre più green. L'ultimo impegno di Kate Middleton è stata la riapertura del Museo di Storia Naturale di Londra, di cui è madrina, per annunciare il nuovo vincitore del Wildlife Photographer of the Year con uno dei suoi video più glamour.



William, invece, ha lanciato il suo progetto benefico più importante: The Earthshot Prize, un premio per l'ambiente anticipato su Instagram da un dolcissimo video in cui il naturalista inglese David Attenborough parla con i principini George, Charlotte e Louis di Cambridge.



