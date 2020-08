L'omaggio di Adele a Beyoncé (anche nel look!)

Adele aveva mostrato la suaper la prima volta in occasione del suo, lo scorso 5 maggio, durante la pandemia: "Grazie per l’amore che mi avete fatto arrivare per il compleanno. Spero che siate tutti sani e al sicuro in questo periodo folle", aveva scritto postando una foto che aveva stupito tutti i fan.Tra i tanti complimenti per la sua nuova forma fisica non erano mancate leper l'aver ceduto a standard stereotipati.ufficialmente da Simon Konecki dallo scorso aprile edi Angelo, 7 anni, Adele in realtà ha iniziato una nuova vita già dallo scorso anno: secondo People si è focalizzata sulla cura di sé, di cui la come aveva confermato anche il suo personal trainer ). "È più sicura di sé: si veste in modo diverso e nel complesso sembra più felice".