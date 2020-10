Condividi

Elettra Lamborghini piange su Instagram la morte della sua cavalla Lolita du Ruet, 21 anni e da 16 accanto alla cantante: "Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta, eri così bella e bisbetica. Come è potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere… sei sempre stata così forte… ero sicura che avremmo avuto ancora così tanti anni davanti… non sono pronta per questo. Mi sento così male per averti fatta operare, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni, ma che alternativa avevo?!", scrive la cantante, che ha anche un tatuaggio con il ritratto e il nome di Lolita e la sua data di nascita.



Ottima fantina e amante dei cavalli, Elettra Lamborghini, 26 anni, fa equitazione da quando era una bambina e Lolita era entrata nella sua vita quando aveva solo 10 anni: "Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te, ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita, pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile". E continua: "Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare. Sei arrivata in un momento per me difficile, 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita: sei stata la mia cura, la mia migliore amica, non so adesso come farò senza di te".



Oggi in viaggi di nozze a Cipro, la cantante cotinua a dedicare a Lolita i suoi pensieri: "Venderei la mia anima, darei in cambio la mia vita per riaverti qui ora", scrive in una Storia. Elettra Lamborghini ha altri tre cavalli: Dagda, il cui nome è tatuato sul braccio della cantante come quello di Lolita, Krack e l’ultimo arrivato Dadi, ribattezzato teneramente da Elettra Daddy Yankee.



La morte d Lolita arriva in uno dei momenti più felici nella vita dell'ereditiera, che il 26 settembre ha sposato il fidanzato Nick van de Wall aka Afrojack: " "Per noi è stato romanticissimo e siamo stati felici di vedere tutti intorno a noi così commossi. Eravamo noi ed eravamo felici", ha detto a Verissimo commentando le immagini del matrimonio.