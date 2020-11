Kristen Stewart e la prima foto d'amore con la fidanzata

Condividi

Kristen Stewart ha ceduto a un romantico scatto di coppia social: l'attrice di Twilight si è lasciata immortalare in una foto insieme alla fidanzata Dylan Meyer, condivisa poi dalla sceneggiatrice su Instagram. Una foto rarissima, vista la riservatezza di Kristen Stewart, che non ha mai parlato apertamente delle sue relazioni sentimentali.



"Ci sono molti elementi cruciali oltre la presidenza nel tuo recarti alle urne e la tua voce fa davvero la differenza. La possibilità di dire la propria nell’insieme di leggi che ci governa è preziosa, per favore non sprecarla", ha scritto la Meyer, che il 23 settembre scorso, con una prima foto della fidanzata, aveva invitato gli americani a votare.



Insieme da mesi, le due sembrano fare davvero sul serio: "Non vedo l'ora di sposarla", ha dichiarato di recente l'attrice al conduttore radiofonico Howard Stern.