Quelli trascorsi sono stati mesi difficili per la moglie di Kobe, Vanessa. La donna, nel ricordo del marito, ha deciso di immortalare alcune parole del campione e della figlia Gianna sulla pelle facendo due nuovi tatuaggi . A condividere i video è stata la stessa Vanessa, ripostata dal tatuatore Nikko Hurtado. "Volevo che il dolce messaggio del mio Kobe fosse su di me", ha scritto., 37 anni, si erano sposati nele nel 2011, dopo dieci d'amore, Vanessa aveva chiesto il divorzio, secondo TMZ a causa delle scappatelle di Kobe, per poi tornare insieme poco dopo e coronare l'amore con altre due figlie.nsieme infatti Kobe e Vanessa hanno avuto 4 figlie femmine:, 17 anni,, 13 (morta insieme al padre nell'incidente in elicottero),, 3, e, 7 mesi. Quattro "principesse", come le chiamava Kobe, alle quali i genitori si erano dedicati completamente. Ed è per il loro bene che, secondo quanto rivelato da una fonte a People, i due avevano un patto: non viaggiare mai in elicottero insieme. L'ex cestista aveva inizato a usare l'elicottero quando giocava con i Los Angeles Lakers proprio per non rimanere bloccato nel traffico e stare di più con la sua famiglia.In un'intervista al Sunday Paper aveva detto: "Essere padre è il traguardo più grande che ho raggiunto. Ho imparato così tanto, ma forse la cosa più profonda è stata l'amore feroce e incondizionato che hai per i tuoi figli quando diventi un genitore. Sono felice di aver provato quell'esperienza quattro volte, non c'è niente di più potente in questo mondo".