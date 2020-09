Kit personalizzati e tamponi: l'addio al nubilato di Elettra Lamborghini

Condividi

Foto Instagram @elettramiuralamborghini

È iniziato l'addio al nubilato di Elettra Lambroghini che, con un gruppo di 15 amici, è partita verso la Campania per un lungo weekend di festeggiamenti pre-nozze. La cantante, presto sposa del deejay Afrojack, è stata accolta in un van dagli accessori tutti personalizzati in rosa con la scritta Bride to be Elettra, dal tappeto ai kit per gli amici con mascherina, gel igienizzante, acqua e auricolari.