Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada portano l'amore sul red carpet

Kim Rossi Stuart, 51 anni, e Ilaria Spada, 39 anni, da sempre una delle coppie più riservate del cinema italiano, hanno chiuso la quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma sfilando insieme sul tappeto rosso per presentare Cosa sarà, il nuovo film interpretato dall’attore.



"E niente… Ieri sera… per la presentazione del film Cosa sarà di Francesco Bruni con Kim Rossi Stuart ed altri meravigliosi attori. Non perdetelo”, ha scritto l’attrice su Instagram, pubblicando un romantico scatto sul red carpet con il marito.



La coppia, tra abbracci e giochi di sguardi, è apparsa affiatata e innamoratissima, e l’amore è proprio al centro della nuova pellicola che vede protagonista Kim Rossi Stuart; un racconto autobiografico del regista Francesco Bruni, che affronta anche altri temi importanti come la malattia, la paternità, la nuova fragilità degli uomini e la forza eterna delle donne.