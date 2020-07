Condividi

Foto Instagram @kimkardashian

"Mia moglie ha cercato un dottore per farmi rinchiudere”.

"Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out”.



Sono alcuni dei tweet, poi cancellati, pubblciati da Kanye West (successivamente rimosso) dopo il suo primo comizio elettorale in South Carolina. Dopo le ultime dichiarazione "deliranti" del rapper, che si presentato all'evento con un giubbotto antiproiettile e ha pianto parlando delle sue posizioni contro l'aborto, si è scatenato un putiferio nel quale la moglie Kim Kardashian aveva preferito rimanere in silenzio.



Finora, perché la socialite ora ha deciso di prendere una posizione pubblicando su Instagram una dichiarazione in difesa del marito. "Kanye soffre di disturbo bipolare che, come sa chi ce l’ha o chi lo vive attraverso familiari e amici, è incredibilmente complicato da comprendere".