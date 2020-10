Kim Kardashian: "Avere il Covid in casa è stato spaventoso"

Foto Instagram @kimkardashian

In una toccante intervista a Grazia Usa,, 39 anni, ha raccontato i difficili momenti seguiti alla diagnosi di positività aldel marito, 43, lo scorso marzo. "Kanye ha avuto ilall'inizio della pandemia, quando nessuno sapeva davvero cosa stesse succedendo. Avevo i miei quattro bambini e nessun altro in casa ad aiutarmi", ha raccontato Kim Kardashian, che con Kanye West ha 4 figli: North, 7 anni, Saint, 4, Chicago, 2, e Psalm, 16 mesi."Ho dovuto cambiare le sue lenzuola e aiutarlo ad alzarsi dal letto quando non si sentiva bene. È stata una dura sfida, perché il virus era ancora sconosciuto., ha proseguito. Kanye West aveva rivelato di aver contratto di il Covid-19 lo scorso luglio, nel corso di un'intervista a Forbes: ", mi sono fatto docce calde e ho guardato video che mi spiegavano cosa avrei dovuto fare per guarire", aveva dichiarato il rapper.Lo stesso mese, Kim Kardashian aveva parlato per la prima volta anche della salute mentale del marito : ", è una persona brillante ma difficile. Chiedo empatia". Secondo People il matrimonio tra i due sarebbe al capolinea, ma al momento non è la priorità.