Katy Perry e Orlando Bloom sono genitori: la prima figlia della coppia è nata nel segno della margherita. La bambina, infatti, si chiama Daisy Dove e il nome non suona nuovo per la popstar: a maggio, mentre era già in dolce attesa, è uscito il singolo Daisies, che fa parte del suo ultimo album, Smile. "Ho scritto questo brano come promemoria per restare fedele al percorso che ci si è prefissati. Oguno è unico, con la propria storia di forza e resilienza da raccontare", aveva detto la popstar parlando della canzone.



L’annuncio della nascita della prima figlia della coppia è arrivato dal profilo ufficiale di Unicef, di cui Katy Perry e Orlando Bloom sono Goodwill Ambassadors: "Siamo immersi nell'amore e nella meraviglia per l’arrivo sano e sicuro di nostra figlia. Sappiamo di essere fortunati e che non tutti possono vivere un’esperienza di parto tranquilla come la nostra".



Da qui la decisione di festeggiare l'arrivo di Daisy Dove creando una pagina dove è possibile effetture donazioni all'Unicef: "Ogni 11 secondi una donna incinta o un neonato muoiono, principalmente per cause che potrebbero essere prevenute. Con il COVID-19 molte più vite di neonati sono a rischio a causa della maggiore difficoltà di accesso ad acqua, sapone, vaccini e medicinali che prevengono le malattie. In qualità di ambasciatori di buona volontà sappiamo che l’Unicef è sul campo a fare tutto il necessario per garantire che ogni donna incinta abbia accesso a un operatore sanitario qualificato e a un’assistenza sanitaria di qualità".