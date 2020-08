Katia Follesa: gli auguri ad Angelo Pisani sono uno sketch

Per la coppia di comici formata daanche il compleanno diventa un'occasione per regalare uno sketch. E così i 41 anni di Angelo, la compagna Katia li festeggia con un bacio che vuole essere romantico ma diventa tutto da ridere.i due comici si sono separati due volte: prima dell’arrivo della9 anni, e poi quando Agata aveva 5 anni. La loro storia è diventata un libro pubblicato da Mondadori, Diciamoci tutto al massimo ci lasciamo, dove la relazione tra i due coniugi viene raccontata dal punto di vista di lei e di lui."Visto che, per paura di offenderci, ci siamo detti 'Diciamoci tutto al massimo ci lasciamo', e da qui il titolo del libro", aveva raccontato a Verissimo: riguarda la loro intervista con Silvia Toffanin nel video sotto.