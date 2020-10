Katia Follesa: "Come si può pensare che dimagrita farò meno ridere?"

L'ultimo bersagio delsu Instagram è stata la comica, che da quando ha cominciato ae mostrare la sua remise en forme su Instagram è stata oggetto die insulti da parte degli hater sui social., "Stai dimagrendo troppo", "Quasi quasi non fai più ridere": queste sono alcune delle ctitiche che l'hanno ferita di più, come ha spiegato in un'intervista al Corriere della Sera. "Andare a intaccare la mia professionalità per via del mio aspetto fisico mi ha fatto davvero male", ha detto la comica, 44 anni.Nell'ultimo periodo Katia Follesa ha perso quasi una ventina di chili, spinta da: "Sono cardiopatica e il peso incide moltissimo sul mio stato di salute. Per me è necessario controllare il peso per non sovraccaricare il mio cuore. Quindi, essendo alta 1,50, devo pesare più o meno come adesso, 52 chili, per stare bene".Come Katia Follesa, di recente è successo anche addi essere criticata per aver perso peso : "A cosa porta giudicare cos'? Ho perso peso, ma non la mia autostima.". Nel video sotto,raccontano il loro amore e il loro primo incontro a Verissimo.