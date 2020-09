Kate Middleton scout per un giorno

Condividi

Kate Middleton , 38 anni, si è recata in visita in queste ore al 12’ gruppo di Scout di Northolt, a ovest di Londra, per vedere come i bambini abbiano adattato le loro attività alla pandemia, cimentandosi con loro in tante attività all'aperto. Un’occasione unica per insignire la Duchessa di un riconoscimento molto speciale . Kate Middleton , infatti, è stata nominata Presidente Congiunto degli Scout , insieme al cugino della Regina, il Duca di Kent . Kate è stata premiata con il Silver Wolf Award, il più alto riconoscimento conferito dall'Associazione Scout che detiene anche il Duca di Kent. Sua Maestà la Regina è Patrona degli Scout dal 1952 e il Duca di Kent è Presidente dell'Associazione Scout dal 1975.

Seguendo le orme di Lady Diana, Kate Middleton è diventata negli anni la madrina di diverse associazioni benefiche e oggi, per la prima volta, diventa Presidente Congiunto di un’associazione a cui ha sempre tenuto molto, sin da ragazzina.



Kate da bambina, infatti, a soli 8 anni, faceva parte anche lei degli Scout insieme alla sorella Pippa Middleton, 37 anni, in qualità di “Brownie”, il gruppo inglese composto dalle bambine dai 7 ai 10 anni, del branco St Andrew's di Pangbourne, nel Berkshire.



La Duchessa, nel 2012, era stata anche volontaria dell'associazione inglese degli Scout nel Galles del Nord, contribuendo ad organizzare le attività con i bambini. “In quella occasione sono rimasta colpita dall'enorme impatto che l'organizzazione ha nell'ispirare i giovani a sostenere le loro comunità e raggiungere i loro obiettivi”, ha dichiarato Kate Middleton.



La Duchessa ha aggiunto: "Sono lieta oggi di unirmi al Duca di Kent come Presidente Congiunto dell'Associazione e non vedo l'ora di lavorare con gli scout in tutto il Paese mentre si sforzano di portare cambiamenti positivi per la nostra società".



In risposta a Kate il Duca di Kent ha dichiarato: "L'etica degli scout di dedizione, inclusività e di a fornire un aiuto, ovunque sia necessario, risuona attraverso le generazioni, e come tale sono lieto di dare il benvenuto alla Duchessa di Cambridge come Presidente Congiunto e di lavorare insieme per continuare tale eredità".