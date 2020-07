Kate Middleton regina di stile: i look estivi (da record)

Condividi

Kate Middleton duchessa di Cambridge è la reale più amata dai sudditi inglesi: lo dice un sondaggio del Daily Mirror, seguita dalla regina Elisabetta e dal principe William in terza posizione. La vittoria di popolarità della duchessa però era già nell'aria: Kate Middleton - spesso contrapposta a Meghan Markle - è la bella, la buona, la brava e la mamma lavoratrice della royal family.



Forse, però, a consacrarla la reale più amata hanno influito non poco anche le sue scelte di moda: soprattutto durante la quarantena, i look di Kate Middleton sono diventatai via via meno informali e più variopinti, tanto che su Zoom abbiamo visto la duchessa indossare i colori più disparati. Senza però perdere in eleganza, anzi.



Dalla maglia gialla di Zara all'abito a pois di Emilia Wickstead, dal vestito di Marks & Spencer all'abito a fiori di Faithfull The Brand: i look indossati dalla duchessa dal lockdown, tra capi low-cost e grandi firme, sono andati tutti sold out.



"Come influencer di moda, Kate ha superato Meghan a marzo, poi in quarantena ha confermato il trend", ha scritto il Daily Mail: con Meghan Markle a Los Angeles, la corona di regina di stile è ormai tutta di Kate Middleton. Nel video sopra, alcuni dei suoi look dei record più belli, dal lockdown a oggi. Nel video sotto, invece, i look più belli dei 684 gironi royal di Meghan Markle.