Kate Middleton e William, il tour sul Royal Train

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono partiti insieme per il loro primo viaggio post lockdown, un tour di circa 48 ore che toccherà diversi paesi del Regno Unito. I duchi di Cambridge si muoveranno con il Royal Train e per Kate Middleton è la prima volta su questo storico mezzo molto utilizzato dalla Regina (le carrozze risalgono al 1977 e da allora non sono mai state cambiate).



La coppia è partita nella serata del 6 dicembre dalla stazione di Euston e dovrebbe fermarsi nove volte tra Inghilterra, Galles e Scozia. Non è un semplice tour di piacere perché l'intento dei duchi è quello di ringraziare tutte le persone che sono in prima linea contro la pandemia da Covid-19.



Per comunicare l’inizativa, Kate e William hanno condiviso sul loro profilo Instagram ufficiale un disegno realizzato da un giovane designer, The Doodle Boy. "Nei prossimi due giorni, il Duca e la Duchessa incontreranno lavoratori che sono stati in prima linea, insegnanti, operatori sanitari, studenti e giovani per comunicare i ringraziamenti della nazione per i loro instancabili sforzi durante la pandemia COVID-19", si legge nella didascalia del post.