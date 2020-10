Con un lungo post su Instagram l'attricesostiene e difende la scelta didi aver condiviso sui social delle foto profondamente intime della perdita del suo bambino . "Le persone ciriticano come se ci fosse un potocollo da seguire per queste calamità che flagellano l'anima".Nel difedere la scelta di Chrissy Teigen, l'attrice, 47 anni, confessa la sua personale esperienza con l'aborto: "Anni fa. Ero riuscita a mantenere la mia gravidanza segreta e sono assolutamente crollata dentro e nessuno l'avrebbe saputo. Questa esperienza portapiù il dolore del tuo corpo che continua ad agire come se avesse un figlio da nutrire. Il tuo latte arriva, senza nessuno da allattare", racconta l'attrice schiettamente nel suo post."Può essere il momento piùdella vita, soprattutto se non hai un partner emotivamente connesso a te vicino, come ha Chrissy. Penso che sia unspecialmente con un argomento come questo. Invio tanto amore alla famiglia Legend, ma ancheE infine ringrazia nuovamente la modella: "per aver spiegato quanto sia devastante e come possa cambiare la vita questa esperienza. Lasciamo che sia il lutto a decidere cosa è giusto per loro. Se volete mandare amore e comprensione, allora restate in silenzio".