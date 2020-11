Kasia Smutniak: "La forza delle donne non ha confini"

Condividi

Kasia Smutniak ha dato vita in Mustang, Nepal, alla Ghami Solar School , un’associzione benefica che si occupa dell'educazione di una cinquantina di bambini e della protezione della cultura mustangi. Un progetto portato a termine nel 2015, con l’apertura della scuola , che l’attrice ha voluto ricordare con un post su Instagram, in onore della donna che l’ha aiutata a realizzarla. "Sono cresciuta con la convinzione che il potere delle donne, la forza, la resistenza, la capacità organizzativa, l'intuizione e la tenacia non hanno confini. Che sarei diventata tutto quello che volevo. I limiti? Non ci sono. I muri? Si scavalcano. E sono sempre state le donne a darmi la forza . Donne diverse, con storie diverse, donne con gli occhi che brillano. Lei è Kunzom . Ci siamo trovate per caso (lei lo chiama Karma) in un momento difficile delle nostre vite. Insieme, spalleggiate da altre donne meravigliose, abbiamo superato i limiti , abbattuto i muri. La Ghami Solar School, nel Mustang, è nata così. Grazie alla forza e l'amore delle donne guerriere . Ps. Nel giorno più felice della mia vita c'erano tutte loro. Karma", ha raccontato l’attrice, condividendo lo scatto di un dolcissimo abbraccio con Kunzom Thakuri .

Kasia Smutniak nel 2019 aveva parlato del suo progetto a Io Donna: "Sono capitata nel Mustang per caso, nel 2003, e ho fatto amicizia con una coppia del posto. Ho cominciato a conoscere questo popolo straordinario, che rischia di scomparire, schiacciato tra la Cina e il mondo occidentale, così aggressivo. Gli abitanti del Mustang, poverissimi, sono di lingua e tradizione tibetana, non nepalese. La nostra scuola è l’unica dove, oltre alla lingua di Stato e all’inglese, si insegna il tibetano. Volevo fare qualcosa lì perché potevo farlo. Servono cinque giorni per arrivarci, ma per me era quello il posto, si vede che era destino”.



Un progetto che ha richiesto lavoro e sacrificio da parte di un team affiatato di persone: "Ci abbiamo messo tre anni, anche perché potevamo portare i materiali solo attraverso il letto di un fiume, nei tre mesi in cui è in secca. Nel frattempo, nel 2015, c’è stato il terremoto. Ora la scuola è al quarto anno di attività. Da noi l’età dei bambini non conta, volevamo dare a tutti, grandi e piccoli, la possibilità di imparare. Ma il progetto non si sarebbe realizzato senza Kunzom Thakuri, la ragazza che ho conosciuto durante la spedizione con i medici. Era originaria di lì, ha vissuto a San Francisco, è tornata per dedicarsi alla scuola. Io polacca, lei mustangi. Quando noi donne ci uniamo siamo forti, perché capiamo il valore del nostro sacrificio", aveva raccontato Kasia al magazine.