Karlie Kloss è incinta: in arrivo il primo figlio

Condividi

Foto Instagram @joshuakrushner

La top model Karlie Kloss, 28 anni, è in attesa del suo primo figlio: la notizia l'ha rivelata in esclusiva il magazine americano People e arriva per il secondo anniversario di matrimonio di Karlie Kloss e Joshua Kushner. Per la coppia sarà il primo figlio.



"Karlie è felicissima di aspettare il suo primo figlio nel 2021, sarà la madre più straordinaria", ha rivelato a People una fonte vicina alla modella, ex Angelo di Victoria's Secret. Amici da tanti anni, Karlie e Joshua si erano sposati nel 2018 in una cerimonia intima e riservata a New York. "Ho sposato la mia migliore amica", aveva scritto lui postando una foto della moglie con l'abito da sposa.