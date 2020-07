Kanye West contro Kim Kardashian: "Volevano rinchiudermi"

Condividi

"Mia moglie ha cercato un dottore per farmi rinchiudere”.



Così reciterebbe uno dei tweet di Kanye West (successivamente rimosso) pubblicati subito dopo il suo primo comizio elettorale in South Carolina. Il rapper continua a far discutere dopo essersi presentato all'evento con un giubbotto antiproiettile e aver pianto parlando delle sue posizioni contro l'aborto.



In alcuni tweet, Kanye West avrebbe attaccato la moglie Kim Kardashian, la suocera Kris Jenner, ma anche gli attori Shia LaBeouf e Bill Cosby. Secondo quanto riportato da FoxNews, in uno dei tweet eliminati Kanye West dichiarava: “Kim stava cercando di volare in Wyoming con un medico per rinchiudermi come nel film Get Out”.



Il 5 luglio aveva annunciato con un post su Twitter l'intenzione di volersi candidare alle presidenziali americane del 2020. Dopo anni di sostegno alle politiche di Donald Trump, il cantante sembra voler prendere le distanza dall'attuale presidente degli USA: "L’unico motivo per cui ho indossato il capello rosso con la scritta Make America Great Again è che amo gli hotel di Donald Trump".



Nel video qui in alto, rivediamo le tappe del successo di West fino alla decisione di candidarsi alle presidenziali. Oltre ad aver venduto milioni di copie con i suoi 9 album, West ha prodotto artisti di successo come Jay Z, Alicia Keys e Janet Jackson, e nel 2014 si è sposato con Kim Kardashian, dalla quale ha avuto quattro figli.