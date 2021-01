Justin Timberlake svela il nome del secondo figlio

Condividi

La seconda gravidanza di Jessica Biel è rimasta per molti mesi avvolta nel mistero. L'annuncio ufficiale è arrivato in un'intervista di Justin Timberlake al The Ellen DeGeneres Show. Ellen prova a fare qualche domanda a Timberlake dopo mesi di massimo riserbo della coppia (la nascita del secondo figlio potrebbe risalire all'estate scorsa).



Il cantante rivela il nome del bambino: "Si chiama Phineas. È bellissimo e tanto tenero. Nessuno sta dormendo, ma siamo entusiasti”. Nel post qui sopra, un'anticipazione dell'intervista.



Justin Timberlake, 39 anni, e la moglie Jessica Biel, 38 anni, sposati dal 2012, hanno anche un altro figlio, Silas Randall, di 5 anni. La notizia del loro secondo figlio ha iniziato a trapelare lo scorso luglio. Per la festa del papà, lo scorso giugno, il cantante aveva anche condiviso su Instagram alcuni teneri scatti con il piccolo Silas, accompagnati da un tenero messaggio sull'essere padre.Complice la quarantena, i due sono riusciti a mantenere la gravidanza completamente segreta.