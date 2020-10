Justin e Hailey Bieber: "Non siamo più teenager"

A un anno dal matrimonio religioso si raccontano da marito e moglie su, che li mette sulla copertina di ottobre con un servizio fotografico di Eli Russell Linnetz. Gli scatti, dedicati a Helmut Newton come tutto il numero, giocano con il latex e l'immaginario fetish per celebrare la sensualità e soprattutto la femminilità."C’èe la potenzia, facendomi sentire forte, sexy e tosta. Socialmente, è da troppi anni che gli uomini se ne stanno impettiti sul loro piedistallo", dice la top model.Sposati civilmente dal 2018, Hailey Bieber racconta com'è cambiata la loro coppia: "Siamo diventati adulti. Anche se molti ci vedono ancora come eterni teenager, Justin in particolare. InveceE sul marito dice: "Non è più la persona che era. Vuole cose diverse, e se il pubblico non lo capisce, che vadano tutti a quel paese".26 anni lui e 23 lei, Hailey e Justin sonoe negli ultimi anni hanno raccontato senza filtri, sui, le loro battaglie sentimentali e personali, diventando tanto(sarà per questo che Hailey ha deciso di fare un documentario sull’impatto dei social media sulla salute mentale: "Spero sarà pronto l'anno prossimo", anticipa).Oggi i due sono innamoratissimi e felici e suila modella dice. "Lascio che sia, non voglio preoccuparmene. Per ora siamo noi due, e insieme abbiamo superato iche una certa educazione evangelica basata sulla paura ci aveva inculcato. Ci liberiamo l’un l’altra, con amore. Finalmente".