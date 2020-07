Justin e Hailey Bieber: l'estate più romantica

Sposati civilmente dal settembre 2018, tra pococelebrano un anno dal loro meraviglioso matrimonio religioso , celebrato lo scorso 30 settembre con una grande festa nel South Carolina. Un anno che per la coppia è stato il più romantico di sempre, quarantena compresa.Complice forse questa, che hanno trascorso nella casa del cantante a Toronto, in mezzo alla natura, Justin e Hailey sembrano più uniti che mai.. è l'ultima dedica romantica di Justin Bieber. Durante la quarantena la coppia ha deciso anche di raccontare la loro relazione in una serie social intima e confidenziale . "Dal momento in cui io e te abbiamo chiuso io sono stata da sola, non ho cercato qualcuno che prendesse il tuo posto. Mi sembrava di essere in lutto", aveva confessato la modella, 23 anni.