Justin Bieber: "Vorrei dei figli, ma deciderà Hailey"

Condividi

Justin Bieber, 26 anni, si è raccontato in un’intervista a The Ellen DeGeneres Show, parlando del suo desiderio di avere dei figli dalla moglie Hailey Baldwin: "Avrò tanti bambini quanti Hailey deciderà di averne. Mi piacerebbe avere una piccola tribù. Penso che li desideri anche lei quanto me, almeno due o tre. Credo, però, che Hailey voglia ancora realizzarsi come donna e che non sia ancora pronta. Penso che questo sia giusto".



Ellen ha aggiunto: "So quanto ami i bambini e sono sicura che sarai un papà fantastico". La popstar ha poi scherzato con la conduttrice sugli spazi ancora vuoti del suo corpo che saranno occupati dai tatuaggi dedicati ai figli: "Ho ancora spazio sulla schiena per omaggiare degnamente i miei eredi con un segno indelebile una volta nati".