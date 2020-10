Justin Bieber e "la fortuna di essere il marito di Hailey"

Era il 30 settembre 2019 quandosi dicevano sì in una splendida cerimonia religiosa , in South Carolina. Per la seconda volta : il primo sì, infatti, era srato un anno prima con un rito civile a New York. A distanza di un anno dal matrimonio e la grande festa la coppia festeggia l'anniversario con dediche dolcissime:! Mi insegni così tanto ogni giorno e mi rendi un uomo migliore!", ha scritto la popstar, 26 anni.E continua: "Mi impegno per il resto della nostra vita a darti il ​​potere di essere la donna che Dio ti ha chiamato ad essere! Il mio cuore è quello di consentirti di realizzare tutti i tuoi sogni più sfrenati!, di guidarti con pazienza e gentilezza!! Buon anniversario mia bella dolce ragazza". Anche Hailey Baldwin, 23, ha festeggiato l'anniversario su Instagram con scatti in bianco e nero ricordandoche, ha confessato, "vorrei rivivere ancora e ancora".