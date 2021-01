Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, la foto amarcord

Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, sposati dal 2017 e insieme dal 2007, hanno, 9 anni, e, 4.lo scorso luglio aveva condiviso su Instagram un'altra dolcissima foto amarcord con il pancione , risalente alla suadel 2011, quando era in attesa della primogenita Lua Sophie. "Ero a tre giorni prima del parto", aveva scritto la showgirl brasiliana a corredo del post.ma per me basta questo bellissimo ricordo!! Comunque amore non se ne parla proprio, 1 femmina e 1 maschio bastano e avanzano... Sol ne vale per 5!", aveva scritto qualche tempo prima Juliana postando un'altra vecchia foto con il pancione