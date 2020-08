Da sinistra: Felipe VI re di Spagna e il padre Juan Carlos



"Con lo stesso desiderio di servizio in Spagna che ha ispirato il mio regno e di fronte alla ripercussione pubblica che alcuni eventi passati nella mia vita privata stanno generando, desidero esprimerti la mia assoluta disponibilità a contribuire a facilitare l'esercizio delle tue funzioni. Un anno fa ho espresso la mia volontà e il desiderio di dismettere le attività istituzionali. Ora, guidato dalla convinzione di fornire il miglior servizio agli spagnoli, alle loro istituzioni e a te come re, ti comunico la mia ponderata decisione di trasferirmi, in questo momento, fuori dalla Spagna. Una decisione che prendo con sentimento profondo, ma con grande serenità. Sono stato re di Spagna per quasi quarant'anni e ho desiderato sempre il meglio per la Spagna e per la Corona. Con la mia lealtà per sempre. Con l'affetto di sempre, tuo padre".

annuncia in una lettera al re, il figlio Felipe VI, di lasciare il Paese e pare sia già in Portogallo, in attesa di volare ai Caraibi. La decisione diarriva in seguito ad alcune indagini che l'hanno coinvolto, in primis l'su un conto svizzero da parte della(lui era il primo beneficiario e Felipe VI il secondo, motivo per il quale il re rinunciò all'eredità del padre l'anno scorso). Dopo le indagini sono cresciute le pressioni della politica, dell'opinione pubblica e, secondo alcune indiscrezioni, del figlio stesso, portando l'ex re di Spagna all'esilio.