John Legend a Chrissy Teigen: "La tua forza mi mette in soggezione"

rompe il silenzio dopo l'aborto spontaneo dellae ai Billboards Music Awards le dedica il suo ultimo singolo, Never Break. Condividendo il video della performance su Instagram, il cantante manda un commovente messaggio di supporto alla modella, che poche settimane fa ha perso un bambino durante la terza gravidanza."Questo è per Chrissy. Ti amo e amo la nostra famiglia così tanto.. Vederti portare in grembo i nostri figli è stato commovente e umiliante.nei momenti più difficili. Che regalo fantastico portare la vita. Abbiamo sperimentato il miracolo e la gioia di questo dono e ora ne abbiamo profondamente sentito la fragilità. Finché cammineremo su questa terraIl nostro amore rimarrà, non ci spezzeremo mai, ha scritto Legend.Il post prosegue riferendosi ai messaggi ricevuti dopo l'annuncio dell'aborto: "Grazie a tutti coloro che ci hanno inviato preghiere e auguri, fiori, cartoline, parole di conforto ed empatia. Abbiamo sentito tante storie su come tante altre famiglie hanno sperimentato questo dolore, spesso soffrendo in silenzio.. Sono sicuro che Chrissy avrà molto altro da dire quando sarà pronta".L'annuncio della perdita del terzo figlio era arrivato il primo ottobre, da Instagram. ", è quel tipo di dolore di cui senti solo parlare, che non abbiamo mai provato prima. Non siamo riusciti a fermare l’emorragia e a dare al nostro bambino ció di cui aveva bisogno", aveva scritto Chrissy Teigen.Sposati da sette anni, John Legend e Chrissy Teigen hanno"Siamo così grati per la vita che abbiamo, per i nostri figli, per tutte le cose incredibili che abbiamo vissuto", conitnua il post della modella. "In questi giorni più bui piangeremo tutte le nostre lacrime, ma ci abbracceremo e ameremo più forte e ce la faremo".