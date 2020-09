Joaquin Phoenix e Rooney Mara sono genitori: è nato River

Condividi

Non sappiamo la data ufficiale, ma è arrivata la conferma che una delle coppie più riservate di Hollywood, quella formata da Rooney Mara, 35 anni, e Joaquin Phoenix, 45, ha appena accolto il suo primo figlio. Il bambino è un maschio e, come ha rivelato il regista russo Victor Kossakovsky alla conferenza stampa del documentario Gunda (prodotto da Phoenix), si chiama River.



"Ha appena avuto un figlio, un bellissimo bambino di nome River, quindi al momento non può promuovere il documentario", ha detto il regista annunciando la nascita. Il nome del bambino è un omaggio al fratello maggiore di Joaquin Phonenix, morto nel 1993, a soli 23 anni, per overdose.



I neogenitori non hanno lasciato nessun commento e, data la loro riservatezza, è probabile che non lo faranno neanche in futuro. L'attore premio Oscar per Joker e l'attrice di Millennium hanno trascorso la quarantena nella loro villa di Los Angeles in dolce attesa.



Fidanzati dal 2016, convivono dal 2018 sulle colline di Hollywood e lo scorso luglio era uscita la notizia di un fidanzamento ufficiale: le nozze, se mai ci saranno, scommettiamo saranno segrete.