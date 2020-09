Jessica Biel e Justin Timberlake genitori bis: arriva la conferma

Condividi

"Il bimbo ovviamente è carino. È di Justin e Jessica!": con queste parole Lance Bass, ex membro degli NSYNC e amico di Justin Timberlake ha confermato la notizia della nascita del secondo figlio di Timberlake e della moglie Jessica Biel in un'intervista a CBS Entertainment Tonight.



Lance Bass, 41 anni, ha riferito di aver avuto la notizia per primo dal cantante, nella chat del gruppo degli NSYNC, e di aver avuto anche l’onore di vedere il piccolo in alcune foto. Tuttavia, non c'è stato verso di fargli rivelare il nome e il sesso del nuovo arrivato: "Questa è un'ottima domanda. Justin mi ucciderebbe!".



Justin Timberlake, 39 anni, e la moglie Jessica Biel, 38 anni, sposati dal 2012, hanno anche un altro figlio, Silas Randall, di 5 anni. La notizia del loro secondo figlio ha iniziato a trapelare lo scorso luglio. Per la festa del papà, lo scorso giugno, il cantante aveva anche condiviso su Instagram alcuni teneri scatti con il piccolo Silas, accompagnati da un tenero messaggio sull'essere padre.