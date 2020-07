Jennifer Lopez: 51 anni di una diva che ha ridefinito il concetto di età

Condividi

Foto Instagram @jlo

Compie 51 anni il 24 luglio una delle dive più esplosive di Hollywood: Jennifer Lopez. Cantante, attrice, ballerina, su Instagram si racconta così: "Non importa dove vado, so da dove vengo". Lei viene da

Castle Hill, un quartiere di New York dal tasso di criminalità piuttosto elevato e con un'alta concentrazione di portoricani e afroamericani. E la "Jenny del quartiere", come canta in Jenny From The Block, di strada ne ha fatta parecchia.



A 51 anni, Jennifer Lopez non solo è una popstar mondiale e un'attrice hollywoodiana, ma negli anni è diventata anche un'icona delle perennials, quelle donne over 40 che non si definiscono per età anagrafica ma per attitudine mentale, nel suo caso supportato da un fisico che ha niente da invidiare alle più giovani.