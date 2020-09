Jason Priestley su Shannen Doherty: “È una combattente”

Condividi

“Sento Shannen ogni pochi mesi, per sentire come sta e salutarla". Ospite di uno show americano, Jason Priestley parla di Shannen Doherty, che ha rivelato l’anno scorso di avere un tumore. "Shannen è una ragazza davvero dura, è una combattente ed è sempre stata una combattente. E so che continuerà a combattere più duramente possibile. L'ultima volta che l'ho sentita, era di buon umore”.



I due sono diventati amici sul set di Beverly Hills 90210, telefilm cult degli anni ’90 in cui interpretavano i fratelli Brandon e Brenda Walsh, due adolscenti catapultati dal tranquillo Minnesota alla soleggiata California.



In passato l’attrice ha ampiamente raccontato, attraverso interviste e suoi suoi account social, la sua situazione clinica, che la vede combattere contro un tumore al quarto stadio. "Mi prendo cura di me stessa. E abbraccio ogni giorno. Non è sempre facile. Ci sono giorni in cui sono depressa. O semplicemente pigra. Ma le mie amiche mi aiutano a non mollare", aveva scritto qualche tempo fa su Instagram.