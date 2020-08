J-Ax: "Auguri a me, ragazzo fortunato"

, in arte J-Ax,il 5 agosto. Nato a Milano nel 1972, ad appena 20 anni sente passare per la prima volta in radio una sua canzone: è Tocca qui, estratta dal primo album in studio realizzato con DJ Jad all'epoca degliDagli anni Novanta alla prima metà dei Duemila, gli Articolo 31 realizzano un successo dopo l'altro, pubblicando sette album in tutto e singoli come Nato per rappare, La fidanzata, Domani smetto, L'italiano medio.Dopo l'avvio della carriera da solista,pubblica Di sana pianta nel 2006, e poi altri sei album, l'ultimo uscito nel 2020 dal titolo ReAle. In mezzo, anche la collaborazione con Fedez, di cui ha parlato Verissimo a febbraio.