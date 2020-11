Iva Zanicchi: "Sono uscita dall'ospedale"

risultata positiva al, ha annunciato di essere statadopo un ricovero per pomonite bilaterale da coronavirus: "Sono uscita dall’ospedale vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! Fate attenzione, un bacio", ha scritto la cantante, 80 anni, postando un video circondata da medici e infermieri dell'ospedale.Già nei suoi video precedenti dal letto di ospedale Iva Zanicchi aveva elogiato i suoi "angeli in custode", gli infermieri, "che arrivano qui come astronauti". Nella sua ultimala cantante aveva raccontato di essere appena uscita da un momento difficile: "Durante il primo periodo di lockdown abbiamo scoperto che aveva un tumore . Abbiamo lottato insieme, Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore. Ora i marcatori tumorali sono azzerati: vedo la luce".