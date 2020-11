Iva Zanicchi: "Sono in ospedale con la polmonite"

risultata positiva al, ha aggiornato i follower sul decorso della malattia, che l'ha portata in ospedale: "Sono all'di Vimercate perché ho la,oi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Sono abbastanza tranquilla, ma la sera entro in crisi. Credo mi cureranno bene, sono molto carini", dice in un video fatto dal letto dell'ospedale.E a questo punto fa vedere i suoi "angeli in custode", gli infermieri, "che arrivano qui come astronauti", e mostra un simpatico siparietto con alcune infermiere sue fan intorno al sue letto. Iva Zanicchi, 80 anni, aveva annunciato di essere positiva al coronavirus pochi giorni fa."Purtroppo anche una mia sorella è risultata positiva, invece Pippi (, il suo compagno, ndr.) che mi sta facendo il video dice sta bene., vi mando un bacio e a prestissimo", aveva detto.Ospite poche settimane fa a Verissimo la cantante aveva raccontato di essere appena uscita da un momento difficile: ""Durante il primo periodo di lockdown abbiamo scoperto che aveva un tumore . Abbiamo lottato insieme, Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore. Ora i marcatori tumorali sono azzerati: vedo la luce".