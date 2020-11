Iva Zanicchi, l'addio al fratello: "Ti ho amato come un figlio"

"Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio". Con un post su Instagramdà l'addio a suo fratello Antonio, 77 anni e con una patologia cardiaca pregressa, risultato positivo al covid come la cantante.Nei giorni scorsi Iva Zanicchi aveva annunciato di essere statadopo un ricovero per pomonite bilaterale da coronavirus: "Sono uscita dall’ospedale vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono professionisti. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! Fate attenzione, un bacio".Nella sua ultimala cantante aveva raccontato di essere appena uscita da un momento difficile: "Durante il primo periodo di lockdown abbiamo scoperto che aveva un tumore . Abbiamo lottato insieme, Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore. Ora i marcatori tumorali sono azzerati: vedo la luce".