Ospite a Verissimo, Iva Zanicchi racconta per la prima volta del tumore che ha colpito il compagno Fausto Pinna. "Durante il primo periodo di lockdown io e Fausto eravamo chiusi in casa e mi sono accorta che non stava bene. Sono riuscita a farlo ricoverare a Milano, convinta si trattasse di un problema al cuore, invece, si trattava di un tumore serio", confessa la cantante a Silvia Toffanin.



"All’inizio mi è crollato il mondo addosso, poi abbiamo iniziato a lottare. Credo che la fiducia e la voglia di vivere e sconfiggere ogni malattia sia importante e utile. Fausto è una iena e insieme non abbiamo mai perso il buonumore e la voglia di ridere", dice mostrando di non aver perso la sua positività.



"Sono stati mesi molto duri, ma ora vedo la luce in fondo al tunne. Credo che ne usciremo. Ora i marcatori tumorali sono azzerati".