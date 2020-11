Isabella Ferrari: "Spogliarmi non mi scandalizza, ho imparato a sedurmi"

Condividi

Isabella Ferrari ospite a Verissimo racconta il rapporto con il suo corpo, che spesso ha svelato sul grande schermo e in copertina: "Non mi scandalizza niente, mi esprimo con il mio corpo, del corpo ne ho avuto bisogno. Non mi sono mai sentita oggetto, forse oggetto del desiderio, ma col tempo ho imparato a sedurmi e non solo a sedurre. A 55 anni non mi sento assolutamente vecchia, ma totalmente in pista", confessa.