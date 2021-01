Irina Shayk, auguri a un’icona di stile

DalIrina Shayk ebbe unacon il calciatore, per poi legarsi all’attore. Nella coppia accolse lae nelsi separò. La modella un anno fa aveva dichiarato in un’intervista a Vogue Uk: "Siamo stati molto fortunati a provare ciò che abbiamo provato l’uno per l’altra. Penso che in tutte le buone relazioni ognuno dà il suo meglio e il suo peggio. Oggi è difficile trovare un equilibrio tra l’essere una madre single e una donna che lavora".A febbraiosi erano rivisti all' after party dei Bafta , dimostrando di non portare nessun rancore, e la scorsa estate l’ex coppia aveva raggiunto l’accordo per la custodia condivisa della figlia. Irina lo scorso anno era stata vista insieme al collezionista d’arte Vito Schnabel , e da molti anni vive una profondacon il manager di modelle, con il quale condivide molti momenti. "Sempre insieme, ti amerò per sempre", scriveva Irina ad Ali lo scorso dicembre a corredo di uno scatto su Instagram.Parlando del suola top model nel 2018 aveva raccontato a Verissimo: "Casa mia è ovunque ci sono le persone che io amo.per esempio, ogni volta che ci torno. Vivo a New York, ma sto bene ovunque perché mi adatto molto facilmente". E della sua vita privata aveva dichiarato a Silvia Toffanin: "Dovendo mostrarmi molto per lavoro ho sempre preferito tenere il privato per me".