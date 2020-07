Irama: seconda estate con la sua Victoria Stella

Condividi

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Irama, nome d'arte di Filippo Maria Fanti, e la modella greca Victoria Stella Doritou. A testimoniarlo arrivano nuovi selfie romantici pubblciati dalla ragazza - ballerina, influencer, star di Instagram e top model in ascesa - accanto al cantante dalla primavera 2019.



"Ciao amore mio": è la didascalia di Stella ai selfie di coppia. I due erano usciti allo scoperto durante la settimana di Milano Moda Uomo nel giugno 2019, ma erano stati visti insieme già da marzo. Stella è nata il 26 novembre 1997 a Limisso, città dell’isola di Cipro, lavora come modella per intimo e costumi da bagno ed è una ballerina di danza classica.



"Sto meglio con una donna a fianco. Le donne ci aiutano molto: senza le donne io sarei un casino, sin dalla mia nascita", aveva confessato a Silvia Toffanin a Verissimo.