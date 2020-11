Ilary Blasi zia tris: la sorella Melory aspetta il primo figlio

Condividi

Melory Blasi, 30 anni, sorella minore di Ilary Blasi, 39, ha annunciato con un dolcissimo scatto su Instagram di essere in dolce attesa del suo primo figlio dal marito Tiziano Panicci, sposato nel 2017. "Presto saremo in 3", ha scritto Melory.



Il primo figlio della coppia nascerà nel 2021. Tanti i messaggi di auguri per la futura mamma. Tra questi anche quello del celebre cognato Francesco Totti, 44 anni, che ha commentato ironicamente: "A belli era ora", aggiungendo al commento tre cuoricini. "Grazie di cuore a tutti per i vostri messaggi! Avrei voluto rispondervi, ma siete tantissimi. Il mio 'mi piace' a tutti i vostri commenti è come un grazie", ha replicato Melory.



Melory è sposata dal 2017 con Tiziano Panicci. I due sono convolati a nozze dopo una storia d’amore lunga otto anni. All’epoca del matrimonio, era stato proprio Francesco Totti a pubblicare su Instagram uno scatto dei neo sposini, augurando loro tanta felicità.