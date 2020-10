Condividi

La conduttrice e giornalista sportiva Ilaria D’Amico, 47 anni, ha raccontato al magazine F la sofferenza provata per la perdita della sorella Catia, 59 anni, avvenuta lo scorso 5 settembre per un tumore all’intestino, dopo un decorso di oltre un anno.



“Catia aveva 12 anni più di me. Abbiamo saputo che era malata a gennaio 2019, un tumore brutto nell’area dell’intestino. La diagnosi è stata un fulmine a ciel sereno, perché lei era la persona più sana del mondo. Abbiamo gestito la malattia insieme, scegliendo tutto il percorso. Poi a maggio scorso, la notizia che stava di nuovo male. Se ne è andata in pochi mesi, il 5 settembre. Io ero con lei”, ha dichiarato Ilaria D’Amico al magazine, raccontando di aver affrontato tutta la malattia a fianco della sorella, sostenendola fino alla fine.



Un evento che ha profondamente segnato e cambiato la conduttrice: “Ora sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Eravamo diverse: io, cialtrona, che le dichiaravo il mio affetto, lei che non diceva mai 'mi manchi', ma mi amava attraverso gesti pratici, come esserci sempre, aiutarmi con i miei figli. Oggi do meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”.